В ряде регионов России стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

11:37 | 2.03.2020

В Госдуме в целом поддерживают идею Министерства строительства и ЖКХ сделать перерасчет стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально теплой зимы. Об этом депутаты заявили «Известиям».



В частности, первый зампред фракции «Единая Россия» Исаев заявил, что считает вопрос о недопустимости переплаты россиян за отопление справедливым. Однако, по его словам, перерасчет стоимости за отопление нельзя распространять на все субъекты России, поскольку везде погодные условия разные. «Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать», — отметил он, передает lenta.ru.



Ранее в Росгидромете сообщили, что эта зима может стать одной из самых теплых за время наблюдений. По словам руководителя ситуационного центра ведомства Юрия Варакина, все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет, сообщает РИА «Новости».

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