В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, что делать при подозрении на коронавирус

13:34 | 28.02.2020

При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.



Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.



Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. В целях профилактики заражения в ведомстве рекомендовали строго соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и умываться, а также протирать гаджеты, передает РБК.



Отметим, что число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2788 человек. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 40 странах, число заболевших превысило 3,5 тысячи, умерли 57 человек.

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