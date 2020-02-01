Число погибших в сирийском Идлибе турецких военнослужащих увеличилось до 33 человек

13:25 | 28.02.2020

Число погибших турецких военнослужащих, погибших после авиаудара в Идлибе, увеличилось до 33 человек. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на власти турецкой приграничной провинции Хатай. Ранее сообщалось о 29 погибших. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган добавил, что атака также привела к ранению 32 турецких солдат.



Как отмечает iz.ru, вину за атаку Анкара возложила на сирийских военных и «режим президента Сирии Башара Асада». После проведения экстренного совещания под руководством Эрдогана и ряда международных консультаций в Турции заявили о готовности объявить военное положение.

© «Вечерние ведомости»