В Москве арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина

13:11 | 28.02.2020

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Она подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей. Ее уголовное дело расследует СК.

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