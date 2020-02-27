Россия ограничила въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи

12:47 | 28.02.2020

Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, передает РБК. Въезд иностранных граждан будет ограничен во всех аэропортах, кроме Шереметьево.



Отметим, что Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.



С 20 февраля в России ограничили въезд для граждан Китая. Кроме того, в связи с распространением нового коронавируса Россия приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая, напоминает lenta.ru.

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