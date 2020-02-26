Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру

11:49 | 27.02.2020

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair. 32-летняя россиянка объяснила это травмами.



Как напоминает «Эхо Москвы», Мария Шарапова после дисквалификации из-за употребления мельдония потеряла позиции в мировом рейтинге и сейчас занимает в нем 373-место.



Шарапова является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема. Также она является серебряным призером Олимпийских игр.

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