CША, Великобритания и Турция резко нарастили закупку российской нефти

10:56 | 27.02.2020

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Отмечается, что увеличение поставок произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Ирана и Венесуэлы.



В частности, в физическом выражении объём экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т). Экспорт российской сырой нефти в Соединённое Королевство, увеличился более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

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