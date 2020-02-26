Голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля

10:49 | 27.02.2020

Путин одобрил предложение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает Интерфакс. Ранее с таким предложением выступил сопредседатель рабочей группы Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется «оптимальной датой», сообщает РИА «Новости».



Этот день будет оплачиваемым выходным. За апрель все россияне – конечно, кроме работающих по сдельному тарифу — получат полную зарплату, несмотря на один дополнительный выходной, передает gazeta.ru.

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