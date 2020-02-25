Эксперты оценили возможные потери мировой экономики от коронавируса в 1 трлн долларов

13:22 | 26.02.2020

Потери мировой экономики от смертельного китайского коронавируса могут составить 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года, если эпидемия превратится в глобальную пандемию. Об этом говорится в оценке аналитического центра Oxford Economics. При этом уровень мирового ВВП снизится на 1,3%.



Однако если массовое заболевание удастся сдержать в пределах азиатского региона, то потери мировой экономики составят около 400 миллиардов долларов. Или полпроцента прогнозируемого мирового ВВП, уточнили специалисты.



Как напоминает life.ru, по последним данным, число умерших от коронавируса в Китае достигло 2715 человек. Ещё 34 человека погибли в различных странах мира.

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