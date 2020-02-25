Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран

13:12 | 26.02.2020

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Италии, Южной Корее и Иране Роспотребнадзор не рекомендует согражданам ездить в эти страны, пока там не стабилизируется ситуация с распространением этой инфекции, передает "Интерфакс".



В сообщении Роспотребнадзора указывается, что в Южной Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания, в Иране – 95, в Италии – 283. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 7, в Иране – 15.



Отметим, что по последним данным, общее число зараженных вирусом по всему миру составляет почти 81 тысяча человек. При это смогли излечиться 30 002 человек, погибли — 2 761.

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