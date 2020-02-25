Путин прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова

12:16 | 26.02.2020

Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских. Президент РФ заявил, что активная позиция общественности сыграла позитивную роль в деле.



Как напоминает russian.rt.com, по версии следствия, бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

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