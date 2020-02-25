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11:50 | 26.02.2020

Владимир Зеленский не получал приглашения Кремля на празднование 75-летия Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не получил официального приглашения Кремля на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответ офиса Зеленского изданию.

Напомним, помощник Путина Ушаков в июле прошлого года заявил, что Кремль направит президенту Украины официальное предложение принять участие в праздновании Победы в Москве. 29 января в Кремле заявили, что «уточнят вопрос приглашения» Зеленского на праздничные мероприятия 9 мая.

© «Вечерние ведомости»

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