Московский полицейские изъяли у жителя столицы самодельный «бэтмобиль»

11:41 | 26.02.2020

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности жителя Москвы, который разъезжал по столице на самодельном «бэтмобиле». Об этом сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Васенин. Как выяснилось, транспортное средство было сделано в частной мастерской, не было зарегистрировано и не могло быть допущено к эксплуатации.



На владельца «бэтмобиля» составили административный протокол о нарушении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, автомобиль доставлен на спецстоянку, заявили в пресс-службе.

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