Власти Белоруссия заявили о потере 2 млрд долларов из-за грязной нефти из России

17:07 | 25.02.2020

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА». «На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной», - заявил Макей.



Как отмечает gazeta.ru, в последнее время нефтяные отношения России и Белоруссии обострились. Хотя Минск и покупает российское сырье, переговоры о дальнейших поставках проходят тяжело, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу из-за стоимости.

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