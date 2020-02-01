Трамп заявил, что Индия закупит у США вооружение на 3 миллиарда долларов

17:03 | 25.02.2020

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия закупит у США вооружение на $3 млрд. Трамп отметил, что среди будущих поставок ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60. Ранее стало известно о прибытии американского лидера с официальным визитом в Индию.



Сегодня около двух третей всего индийского оружия — из России или СССР. Однако, как указывают эксперты, в последние десятилетия Нью-Дели старается взаимодействовать со всеми международными игроками и диверсифицирует свои военные закупки, отмечает news.ru.

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