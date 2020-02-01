ЦБ РФ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

16:53 | 25.02.2020

Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сказала, что для ЦБ «крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу».

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