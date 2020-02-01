В возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

16:50 | 25.02.2020

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны. По данным газеты el-Watan, политик скончался после длительной болезни.



Мубарак был президентом Египта в течение 30 лет — с 1981-го по 2011 год. Он ушел в отставку после массовых протестов населения во время так называемой «арабской весны». После его приговорили к пожизненному заключению за участие в убийстве демонстрантов, выступавших против правительства, однако на повторном суде он был оправдан и освобожден в 2017-м, напоминает lenta.ru.

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