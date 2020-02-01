Съемки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за коронавируса

14:58 | 25.02.2020

Съемки седьмого фильма серии «Миссия невыполнима» в Италии приостановлены из-за вспышки коронавируса, сообщила в заявлении кинокомпания Paramount. Из соображений безопасности актеров и съемочной группы съемки в Венеции, которые должны были продлиться три недели, приостановили. Повлияет ли это на дату премьеры, не сообщается. Представитель студии добавил, что Круз не присутствовал на съемках в Италии, передает lenta.ru.



Премьера фильма «Миссия невыполнима — 7», режиссёром которой выступит Кристофер Маккуорри, запланирована на 22 июля 2021 года. Главные роли в картине исполнят Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и другие.



По последним данным, в Италии заразились коронавирусом 229 человек, шесть из них скончались.

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