Путин заявил, что подчиненных нужно держать «под административным давлением и напряжением»

14:38 | 25.02.2020

Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» заявил, что держит своих подчиненных «под административным давлением и напряжением» в целях улучшения качества работы.



«Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Нужно, чтобы потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — отметил он. В частности, он говорил о тех, кто занимается реализацией нацпроектов.



При этом Путин добавил, что сейчас по нацпроектам «действительно не всё сделано». «Из 38 задач, которые ставились на этот (2019-й) год, 26 исполнено, остальные — нет. Но 26-то сделано», — заявил он.

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