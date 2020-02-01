В китайском Ухане почти 200 выздоровевших повторно заразились коронавирусом Covid-2019

14:20 | 25.02.2020

Китайские медики заявили, что в Ухане почти 200 выздоровевших повторно заразились коронавирусом.



В отчете Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.



Всего же на настоящий момент известно о 77,1 тысячи зараженных. Абсолютное большинство из них проживает в провинции Хубэй.

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