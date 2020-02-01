По данным ВЦИОМ, в голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян

14:13 | 25.02.2020

Подавляющее большинство россиян (79%) слышали о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Однако лишь каждый четвертый (23%) житель страны знает о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 25 февраля.





При этом 66% граждан заявляют, что намерены принять участие в данном голосовании. Из них 41% точно явятся на участки, 25% сказали, что скорее примут участие. 11% точно не пойдут голосовать, 23% не определились.

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