Россия и мир
14:13 | 25.02.2020
По данным ВЦИОМ, в голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян
При этом 66% граждан заявляют, что намерены принять участие в данном голосовании. Из них 41% точно явятся на участки, 25% сказали, что скорее примут участие. 11% точно не пойдут голосовать, 23% не определились.
© «Вечерние ведомости»
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