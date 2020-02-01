В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший мужчина на Земле Титэцу Ватанабэ

14:06 | 25.02.2020

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет. Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзеэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров.



Отметим, что предыдущий обладатель титула старейшего мужчины, также японец, Масадзо Нонака скончался 20 января 2019 года, в возрасте 113 лет.



Жители Японии прочно закрепились в верхних строчках мировых рейтингов долголетия. Так, 117-летняя Канэ Танака носит титул самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса, передает iz.ru.

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