Состояние богатейших людей мира за день уменьшилось на 139 миллиардов долларов

13:58 | 25.02.2020

ото: REUTERS / Brendan McDermid

Пятьсот богатейших людей мира потеряли в общей сумме 139 миллиардов долларов из-за колебаний фондового рынка на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Больше всего денег потерял основатель компании Amazon Джефф Безос, находящийся на первом месте в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. За ним следует глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более 4,8 миллиардов долларов.



Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Его состояние сократилось на 1,2 миллиарда долларов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»