Россия и мир
13:58 | 25.02.2020
ото: REUTERS / Brendan McDermid
Состояние богатейших людей мира за день уменьшилось на 139 миллиардов долларов
Больше всего денег потерял основатель компании Amazon Джефф Безос, находящийся на первом месте в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. За ним следует глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более 4,8 миллиардов долларов.
Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Его состояние сократилось на 1,2 миллиарда долларов.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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