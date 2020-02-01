13:52 | 25.02.2020

Почти все украинцы отказались эвакуироваться с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку нового типа коронавируса. Об этом «Громадскому радио» сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.



Он уточнил, что на судне оставались 25 украинских граждан, двое из них сейчас в больнице, все они члены экипажа. «Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания», — сказал Коваленко. По его словам, возвращаться ли им домой, будут решать сами граждане и владелец судна.



Как напоминает РБК, круизный лайнер Diamond Princess находится в районе порта японского города Йокогама с начала февраля. Тогда у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, обнаружили новый коронавирус. Впоследствии число заразившихся пассажиров и членов экипажа начало расти и превысило 630 человек.

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