В Калининграде суд освободил по УДО бывшего главу ФСИН Александра Реймера

13:46 | 25.02.2020

В Калининграде Центральный районный суд согласился отпустить из колонии условно-досрочно бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера, передает «Интерфакс». Соответствующее решение было вынесено 20 февраля. Агентство отмечает, что в мае 2019 года суд отказал бывшему главному тюремщику в УДО.



Напомним, Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей в июне 2017 года. Судом установлено, что в 2010-2012 годах он и его заместитель Николай Криволапов похитили из государственной казны бюджетные 1,2 миллиарда рублей, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами.

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