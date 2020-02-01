В США призвали ввести санкции против России за вмешательство в выборы-2020

13:44 | 25.02.2020

Фото: Global Look Press/Evan Golub/ZUMAPRESS

Сенаторы Демократической партии в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщил портал Axios.



По предварительной информации, письмо уже подписал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер, а также старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.



Напомним, что 21 февраля Дмитрий Песков назвал обвинения в российском вмешательстве в американские выборы «параноидальными».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»