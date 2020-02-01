В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к пандемии коронавируса

13:42 | 25.02.2020

Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



При этом он заявил, что Вспышка COVID-19 в Китае и некоторых других странах имеет потенциал пандемии, но пока не дошла до такого уровня. Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет. И риски у каждой страны свои.



На данный момент в КНР заражено более 77 тысяч человек, количество летальных исходов – около 2,6 тысячи. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 31 стране, напоминает Вести.ру.

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