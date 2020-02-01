В России закроются три завода по производству сахара

13:31 | 25.02.2020

Фото: cherkesskportal.ru

В Башкирии, Тульской области и Татарстане закроются сахарные заводы. Причиной закрытия стало снижение оптовых цен на сахар. Это произошло из-за того, что его запасы в стране возросли, и компании не могут больше поддерживать необходимый уровень рентабельности.



Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом пишут «Ведомости».



Андрей Бодин рассказал, что в 2016/17 годах производство сахара в России превысило внутреннее потребление, и, чтобы продать излишки, необходимо было отправлять сахар не только на рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Но мировые цены на сахар в это время стали ниже, чем себестоимость у российских производителей. Распродать товар не удалось, поэтому в стране появились излишки, а это обрушило внутренние цены: если в 2016-м оптовая цена килограмма сахара превышала 35 рублей, то сейчас она находится на уровне 20 рублей. Это привело к снижению рентабельности и убыткам.



По мнению Бодина, если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы. Останутся работать лишь те, у которых есть собственное производство сахарной свеклы. Только они смогут оптимизировать издержки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»