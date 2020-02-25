Крупные российские банки перейдут на электронную форму договоров с клиентами

13:17 | 25.02.2020

Фото: mybryansk.ru

Крупные российские банки готовы отказаться от подписания бумажных договоров с клиентами и полностью перейти на электронную форму договоров, сообщают "Известия".



О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме изданию рассказали в нескольких кредитных организациях.



В числе банков, которые планируют отказаться от бумаги Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, МКБ, Почта-банк, банк "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банк.



Напомним, в прошлом году 95% бизнес-клиентов Сбербанка использовали электронный документооборот. 68,3% операций в розничном секторе было оформлено онлайн. В электронном виде заем можно оформить за три минуты, а деньги окажутся на счете уже через 10 минут.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»