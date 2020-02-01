Китайские власти обещают полностью победить коронавирус COVID-19 в течение марта

16:55 | 21.02.2020

Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс». «В других регионах, за исключением Хубей, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию», — сказал посол. Он также подчеркнул, что Пекин глубоко тронут поддержкой руководства и народа России в ситуации с коронавирусом.

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