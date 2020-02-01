Рогозин заявил, что МКС может работать на орбите еще не менее десяти лет

16:44 | 21.02.2020

Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей без проблем работать на орбите еще не менее десяти лет. С таким прогнозом выступил глава Роскосмоса Рогозин на конференции по авиа- и космическому страхованию.



Он добавил, что, хотя формального решения о продлении работы станции нет, все участники проекта МКС понимают, что эксплуатация продлится до 2028, или даже 2030 года. Сейчас существует договоренность о работе МКС до 2024 года, напоминает РИА «Новости».

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