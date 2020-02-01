В пяти китайских тюрьмах более 500 заключенных заразились коронавирусом Covid-2019

16:39 | 21.02.2020

Заражение коронавирусной инфекцией среди заключенных выявлено в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая, сообщил представитель министерства юстиции КНР Хэ Пин. Отмечается, что заразились более 500 заключенных.



Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Очагом распространения заболевания стал город Ухань. По последним данным, жертвами коронавируса стали 2247 человек, еще более 75 тыс. человек заражены, напоминает РИА «Новости».

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