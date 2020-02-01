Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам колонии

16:28 | 21.02.2020

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам колонии и запрету занимать государственные должности в течение трех лет за призывы к терактам в России, передает iz.ru.



Гриценко признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ»). Прокурор запрашивал для него девять лет колонии.



Гриценко вменяли в вину два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом. Так, в одном случае он заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой. Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге, сообщает РИА «Новости».



Анатолий Гриценко в зале суда отсутствовал, рассмотрение дела прошло в заочном порядке.

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