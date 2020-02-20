Разработка Корбалихинского месторождения на Алтае получит дополнительное финансирование

Сбербанк, ВЭБ.РФ и Группа УГМК подписали базовые индикативные условия финансирования для реализации проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения в Алтайском крае и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год в соответствии с принципами механизма «Фабрика проектного финансирования».Общая стоимость проекта составляет порядка 38 млрд рублей, из которых около 24 млрд рублей предполагается профинансировать за счет кредитных средств участников синдиката. Кредитные средства финансовых институтов могут быть направлены на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение имущества и оборудования, оплату строительно-монтажных работ.«Подписание данного документа является знаковым событием для нашей компании. Корбалихинское месторождение является одним из самых богатых в России по содержанию цинка. Балансовые запасы оцениваются в 2,3 млн тонн цинка. Реализация такого масштабного проекта позволит сохранить и укрепить лидерские позиции УГМК в сфере цветной металлургии.Мы высоко ценим проявленный интерес со стороны ВЭБ.РФ – ключевого института развития России – к нашему инвестиционному проекту совместно с одним из крупнейших наших кредиторов».«Сбербанк рассматривает свое участие в финансировании крупнейших проектов в сфере добычи полезных ископаемых в стране, как основу для создания новых экспортных возможностей и усиление роли России в глобальных экономических связях. Корбалихинское — очень перспективное месторождение, разработка которого может существенно изменить расстановку сил в части экспорта цинка, меди, свинца, золота и серебра. Уверена, что участие двух крупнейших институтов развития РФ в этом проекте позволит Группе УГМК использовать новейшие технологии и тогда развитие Корбалихинского рудника станет не только одной из самых масштабных, но и одной из наиболее высокотехнологичных инициатив в горнодобывающей промышленности».«Фабрика проектного финансирования, на наш взгляд, является катализатором развития российского рынка синдицированного кредитования и проектного финансирования. Интерес к данному инструменту со стороны потенциальных инвесторов и кредиторов растет. ВЭБ.РФ как оператор фабрики не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе и является одним из участников синдиката, но и в обязательном порядке выступает кредитным управляющим. При необходимости ВЭБ.РФ может обеспечить предоставление траншей в синдикате, направленных на выплату процентов на инвестиционной фазе проекта другим участникам синдиката, а также открывать резервные транши на случай превышения бюджета проекта».Корбалихинский рудник располагается в Змеиногорском районе Алтайского края и позволит разрабатывать крупнейшее месторождение полиметаллических руд в России подземным способом. Запасы месторождения составляют 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.