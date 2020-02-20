Глава Минфина Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

13:22 | 21.02.2020

Налоговая нагрузка на труд является запредельной, сказал глава Минфина Силуанов. По его словам, ведомство уже работает над мерами по снижению этих налогов.



«Это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», - приводит слова Силуанова РБК.



Он также отметил. что для бизнеса такой объем налоговой нагрузки является сложным, из-за чего появляются различные схемы уклонения от выплат легальной, «белой» зарплаты.

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