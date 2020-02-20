Турецкие военные не намерены вступать в столкновение с Россией в провинции Идлиб

12:01 | 21.02.2020

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе.



«Наши переговоры не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», - сказал Акар. По его словам, военные двух стран по-прежнему поддерживают «здоровый диалог».



Как отмечает lenta.ru, протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.

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