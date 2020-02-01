В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в России

12:08 | 19.02.2020

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в текущем году в России установилась аномальная зима из-за теплых атлантических масс, которые вытесняют холодный воздух из Сибири, передает РИА «Новости».



Как пояснил синоптик, Северо-атлантическое колебание (САК), которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и даже до Хабаровского края.



«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — отметил Вильфанд, говоря о температурных отклонениях в этом году, которые, по словам синоптика, достигали 25-28 градусов. До конца недели этот показатель составит 16-20 градусов.

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