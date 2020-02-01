Россия проиграла в суде Гааги спор с акционерами ЮКОСа на 50 млрд долларов

11:30 | 19.02.2020

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, требовавших восстановить их право на компенсацию за ее предполагаемую экспроприацию. Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала, который в июле 2014 года присудил им рекордную компенсацию на сумму более чем $50 млрд, снова в силе, говорится в пресс-релизе нидерландского суда, передает РБК.



Как напоминает "Эхо Москвы", Гаагский арбитраж ещё в 2014м году обязал Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную сумму компенсации. Он установил, что российское государство в начале нулевых совершило «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу компании Ходорковского.



Россия собирается обжаловать решение Апелляционного суда. На это у Москвы есть три месяца.

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