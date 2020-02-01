Бывший Министр здравоохранения Омской области насмерть разбился на снегоходе

11:21 | 19.02.2020

Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.



Ерофеев погиб, катаясь на снегоходе, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на источник в силовых структурах. Трагедия произошла у села Соляного Черлакского района. Его тело было обнаружено под перевернувшимся снегоходом.



Ерофеев руководил министерством с 2008 по 2012 год.

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