На круизном лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

11:16 | 19.02.2020

Пассажиры круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», стоящего на карантине в Японии, по разрешению медицинских властей начали покидать судно, для того чтобы вернуться на родину, передает «Интерфакс».



Все пассажиры лайнера находились на карантине после того, как у некоторых из них был обнаружен коронавирус Covid-2019. Всего заболевание было подтверждено у 540 пассажиров и членов экипажа из 3700 человек на борту. Около половины пассажиров — поданные Японии.



Ожидается, что около 500 человек покинут лайнер сегодня, а весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля, сообщает NHK.



При этом людям, у которых медики выявили заболевание, придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина. Несколько стран уже эвакуировали своих граждан из-за распространения инфекции среди пассажиров, отмечает РБК.

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