Британские СМИ сообщили об активности российских разведгрупп в Ирландии

14:13 | 17.02.2020

Спецслужбы Ирландии заподозрили Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ) в подрывной деятельности на своём острове.



Как сообщает Sunday Times, у ирландских служб безопасности возникли подозрения, что Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.



Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта. По мнению спецслужб, Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы из-за недостаточной развитости контрразведывательных ведомств Ирландии.

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