«Шадринский автоагрегатный завод» освоил новую продукцию для американского рынка

16:24 | 14.02.2020

Фото: Пресс-служба ШААЗ

АО «Шадринский автоагрегатный завод» освоил производство глушителей для американской компании Generac Power Systems, которая является одним из мировых лидеров в производстве систем резервного электроснабжения.



«Глушитель предназначен для снижения уровня шума выхлопных газов в системе выпуска генераторной установки до соответствия нормативам. В настоящее время управлением главного конструктора разработана конструкторская документация на пять модификаций глушителей, – рассказал начальник отдела по радиаторам и автоагрегатам управления главного конструктора Владимир Турчанинов. – Все глушители отличаются по конструкции и технологическому процессу изготовления, так как предназначены для различных генераторов – как больших промышленных, так и маленьких бытовых. В плане применяемого материала мы остановились на нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Такие глушители относят к премиум-сегменту, поскольку их надёжность и долговечность гораздо выше, чем у изделий из алюминизированной или простой стали».



Первые опытные образцы глушителя в количестве четырёх штук были отправлены в адрес компании Generac в ноябре прошлого года. На них было получено одобрение с американской стороны. За опытными образцами последовали установочные партии из 40 и 400 глушителей.



На Шадринском автоагрегатном заводе изготовленные глушители прошли сравнительные испытания на противодавление при различных расходах воздуха на аэродинамическом комплексе. Весь требуемый комплекс испытаний им предстоит пройти на фирме Generac.



«При положительном исходе мы рассчитываем на получение серийных заказов, то есть номенклатура поставляемых компании Generac изделий выйдет за рамки радиаторной продукции и будет включать другие комплектующие для генераторных установок, – отмечает зам. технического директора АО «ШААЗ» Вячеслав Усольцев. – Для нас это означает, что американские партнёры видят в нас надёжного поставщика, который быстро осваивает новые изделия, чётко соблюдает объёмы и сроки поставок».



Отметим, что сотрудничество Шадринского автоагрегатного завода и компании Generac Power Systems развивается с 2006 года. АО «ШААЗ» поставляет за океан около тридцати модификаций теплообменников для промышленных и бытовых генераторных установок. Всего в 2019 году ШААЗ поставил компании Generac продукции на 4,1 млн долларов США.



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