Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

14:54 | 14.02.2020

Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Ответственность за проведение голосования будет нести Центральная избирательная комиссия. На процедуру должно быть выделено не меньше средств, чем на проведение выборов президента в марте 2018 года с учетом инфляции, передает РБК.

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