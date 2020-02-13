В Иркутской области задержан чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала

10:57 | 14.02.2020

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов. Об этом сообщает региональное управление СК. В отношении Шамсудинова возбудили дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).



Как отмечает russian.rt.com, чиновник в 2017 году незаконно выдал разрешение на строительство дома в границах экологической зоны Байкальской природной территории.

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