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10:57 | 14.02.2020

В Иркутской области задержан чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов. Об этом сообщает региональное управление СК. В отношении Шамсудинова возбудили дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Как отмечает russian.rt.com, чиновник в 2017 году незаконно выдал разрешение на строительство дома в границах экологической зоны Байкальской природной территории.

© «Вечерние ведомости»

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