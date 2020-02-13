Эксперты считают, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения планеты

10:48 | 14.02.2020

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение, как сообщает Bloomberg, высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини, передает РИА «Новости». Такое может произойти при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса.



По подсчетам Лонджини, COVID-19 может передаваться от каждого больного двум-трем здоровым людям. Вдобавок к этому, отсутствие экспресс-тестов также способствует его расширению. «Изоляция и карантин не смогут остановить вирус», — заявил он, сообщает lenta.ru.



Точку зрения Лонджини подтвердил профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга, который также считает, что коронавирус может затронуть две трети человечества.

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