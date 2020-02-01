Россия и мир
16:44 | 13.02.2020
СК РФ задержал мужчину, бросившего двух своих сыновей в аэропорту «Шереметьево»
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «оставление в опасности», «истязание» и «кража». Следствие предполагает, что мужчина применял физическую силу по отношению к супруге и детям, а также похитил деньги у одной из своих знакомых, передает MK.ru.
Как напоминает news.ru, 26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют.
© «Вечерние ведомости»
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