СК РФ задержал мужчину, бросившего двух своих сыновей в аэропорту «Шереметьево»

16:44 | 13.02.2020

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе СК.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «оставление в опасности», «истязание» и «кража». Следствие предполагает, что мужчина применял физическую силу по отношению к супруге и детям, а также похитил деньги у одной из своих знакомых, передает MK.ru.



Как напоминает news.ru, 26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют.

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