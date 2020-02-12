Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании

14:35 | 13.02.2020

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, на такой шаг он решился из-за давления семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Назарбаев-младший отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время, передает lenta.ru. В том числе Айсултан Назарбаев рассказал, что располагает информацией о «масштабной коррупции», связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому».



Отец Айсултана Назарбаева Рахат Алиев до 2008 года был женат на старшей дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы, напоминает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»