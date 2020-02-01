Компания Boeing впервые с 1962 года не получила в январе ни одного заказа на самолёты

14:45 | 12.02.2020

Американская компания Boeing на фоне проблем с самолетом 737 MAX не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года. При этом отмечается, что европейская компания Airbus за это время получила 274 новых заказа на поставку авиалайнеров.



Как отмечает РБК, в 2019 году Boeing впервые за более чем 20 лет понес убытки в размере $636 млн. Выручка компании в конце года снизилась на 37%, до $17,9 млрд (против $28,3 млрд в 2018-м). Для того чтобы сэкономить, компания приостановила программу выкупа акций.



Компания Boeing оказалась в кризисе после авиакатастроф лайнера 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.

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