На вилле в испанском городе Дения обнаружили тела двух российских бизнесменов

14:40 | 12.02.2020

На вилле в городе Дения (провинция Аликанте) в Испании обнаружили тела двух российских бизнесменов. Об этом со ссылкой на полицию пишет Informacion.



Тела были найдены в доме, принадлежащем одному из погибших бизнесменов. Они находились в разных комнатах. Предположительно, трагедия произошла из-за неисправности газового котла, россияне скончались во сне от отравления угарным газом, сообщает France Presse.

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