Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружили почти во всех регионах России

11:30 | 12.02.2020

Табачная продукция из Белоруссии, запрещённая к ввозу в Россию, в январе 2020 года продавалась в большинстве российских регионов. К такому выводу пришли эксперты IT-компании «Эвотор», проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в рознице, передает РИА «Новости». В исследовании учитывались продажи только тех брендов, которые не поставляются в Россию легально, — NZ, Minsk, FEST и Credo.



Отмечается, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан — каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).



Нелегальный табак весьма популярен из-за своей дешевизны. Как отмечают в «Эвотор», средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей.

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